«Чувство юмора атрофировалось»: Брухунова выбралась на улицу с пакетом на голове
Возлюбленная Петросяна впервые вышла из дома спустя месяц самоизоляции.
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Фото, видео: Instagram @bruhunova
Первая прогулка Татьяны Брухунововой по Москве спустя месяц самоизоляции позабавила половину ее подписчиков и вызвала непонимание у оставшихся. Избранница Евгения Петросяна выбрала для такого события оригинальное ярко-желтое пальто с голубыми цветочками. Но более вызывающей стала другая деталь ее внешнего вида — целлофановый пакет на голове.
«Сегодня ровно месяц, как я ни разу не выходила из дома! В честь этого „события“ вышла во двор подышать», — написала автор поста.
Необычный «головной убор» выступил мерилом чувства юмора у посетителей ее страницы Instagram. Те, кому этого чувства явно не достает, принялись обвинять девушку в помешательстве.
«Татьяна, извините у вас с головой все в порядке? Зачем вы пакет натянули, можно задохнуться», — написали ей в комментариях.
«За время карантина у людей чувство юмора атрофировалось что ли?! — отреагировала Брухунова. — Во-первых, наверху (посмотрите на фото) есть дырка. Во-вторых, это шутка».
Остальным объяснять суть хохмы не пришлось. Позитивно настроенные фолловеры подхватили настроение Татьяны и пошутили в ответ.
«Подскажите бренд пакета?»
«Пальто шик! И пакет хорошо подобран к образу»;
«Это самое забавное, что я видела на тему самоизоляции», — ответили пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что Петросян и Брухунова перестали скрывать отношения.
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