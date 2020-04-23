«Чувство юмора атрофировалось»: Брухунова выбралась на улицу с пакетом на голове

Возлюбленная Петросяна впервые вышла из дома спустя месяц самоизоляции.

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Фото, видео: Instagram @bruhunova

Первая прогулка Татьяны Брухунововой по Москве спустя месяц самоизоляции позабавила половину ее подписчиков и вызвала непонимание у оставшихся. Избранница Евгения Петросяна выбрала для такого события оригинальное ярко-желтое пальто с голубыми цветочками. Но более вызывающей стала другая деталь ее внешнего вида — целлофановый пакет на голове.

«Сегодня ровно месяц, как я ни разу не выходила из дома! В честь этого „события“ вышла во двор подышать», — написала автор поста.

Instagram @bruhunova

Необычный «головной убор» выступил мерилом чувства юмора у посетителей ее страницы Instagram. Те, кому этого чувства явно не достает, принялись обвинять девушку в помешательстве.

«Татьяна, извините у вас с головой все в порядке? Зачем вы пакет натянули, можно задохнуться», — написали ей в комментариях.

«За время карантина у людей чувство юмора атрофировалось что ли?! — отреагировала Брухунова. — Во-первых, наверху (посмотрите на фото) есть дырка. Во-вторых, это шутка».

Остальным объяснять суть хохмы не пришлось. Позитивно настроенные фолловеры подхватили настроение Татьяны и пошутили в ответ.

«Подскажите бренд пакета?»

«Пальто шик! И пакет хорошо подобран к образу»;

«Это самое забавное, что я видела на тему самоизоляции», — ответили пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Петросян и Брухунова перестали скрывать отношения.

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