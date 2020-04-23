Звезда сериалов «Годунов», «Грозный» — Владимир Стеклов поздравил свою дочь Глафиру с днем рождения в своем профиле в Facebook. Девушке сегодня исполнилось 23 года. В честь ее праздника многодетный отец написал целую «поэму», в которой рассказал о забавных историях, произошедших в ее детстве.

«Но и тут не обошлось без курьезов. Сначала ребенка желая потрафить отцу, усадили на первый ряд. Давали „Чайку“ и папа — Тригориным на сцене… Нет, она не тянула ручонки, со словами: — Папочка… Она просто поставила свою детскую сумочку прямо на авансцену и стала возить туда-сюда. Сумка была Красной, ребенок — Прелесть, в результате про спектакль все забыли…», — поделился Стеклов.

Facebook / Vladimir Steklov

Также актер добавил, что иногда он был странным отцом, который не понимал, что именно нужно дочке, а из-за командировок уделял ей мало времени. Один раз он был настолько невнимателен, что заставил девочку идти по снегу в одних колготках. Конечно, это было не намеренно. Он поставил машину на стоянку и достал спящую Глафиру с заднего сиденья. Так как ему нужно было нести тяжелые сумки, он попросил девочку идти самостоятельно и не заметил, что на ней нет обуви.

«Шли… Был Январь, выла метель и под ногами хрустел чертов снег. На жалобы дочери: „Папа мне ножкам холодно“, папа просил потерпеть и прибавить шаг… И только потом бросил взгляд на ребенка… На ногах у нее были только колготки… У тебя Странный отец…», — резюмировал актер.

В конце своего поздравления Владимир написал, что дарит дочери все «недоданные чувства Нежности, Обожания и Любви! Все охапки цветов, не проросших еще, ароматных и бархатных, вид из окон, пусть еще не распахнутых, на Дорогу, которая — Есть».

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