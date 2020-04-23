Гинеколог из Калуги требует с пациентки 200 тысяч рублей за онлайн-прием
Врач предложил провести осмотр через Skype и руководил им в дистанционном режиме, а после потребовал дополнительный гонорар, чтобы кадры не распространились в интернете.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Wolfram Kastl
Жительница Калуги стала жертвой мошенника, представившегося гинекологом. Женщине срочно потребовалась консультация врача в связи с проблемами со здоровьем и она обратилась к специалисту одной из клиник. Врач в ответном сообщении указал, что в условиях ограничений на передвижение из-за борьбы с коронавирусом он не сможет осуществить визит на дом, однако готов провести онлайн-прием. Переписка оказалась в распоряжении 5-tv.ru.
Пациентка из-за безысходности ситуации согласилась провести осмотр через Skype, после чего перевела мужчине три тысячи рублей — такую стоимость за консультацию он просил в самом начале.
Однако на этом дело не закончилось. Так называемый врач оказался аферистом и начал шантажировать клиентку, угрожая опубликовать записанное в ходе онлайн-приема видео в сети, если она не переведет на его счет 200 тысяч рублей. Женщине пришлось обратиться за помощью адвоката.
«В соответствии с требованиями уголовного законодательство медицинские услуги данное лицо не имело права оказывать. Кроме ого, дистанционным способом осмотр не может быт проведен в силу закона прав потребителей. <…> Кроме того, законодательство не предполагает возможность установления видеосвязи для консультации с пациентом, если это требует визуального осмотра половых органов и области паха, если это требует обнажения…> Врач не в праве был этого требовать. Мы предполагаем, что это не врач, а мошенник», — пояснил адвокат жительницы Калуги Тимур Маршани.
Кроме того, по словам юриста, псевдо-медик подозревается в вымогательстве в крупном размере, что ведет к привлечению к уголовной ответственности, вплоть до десяти лет лишения свободы. В настоящий момент кибермошенника разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что калининградские следователи начали проверку появившейся в СМИ информации о размещенных в кабинетах гинеколога в женской консультации камер наблюдения.
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