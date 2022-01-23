Обладательницам каких женских имен скоро повезет

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Сергей Зеленский
Сергей Зеленский Сергей Зеленский Журналист 25 378

Остальным представительницам прекрасной половины человечества огорчаться не стоит — главное, во всем поддерживать позитивный настрой.

Обладательницам каких женских имен скоро повезет

Фото: www.globallookpress.com /Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

Специалисты по именологии — одной из эзотерических дисциплин, изучающей связь имени человека с его судьбой, вычислили семь женских имен, которым повезет практически во всех сферах жизни уже в ближайшее время.

Александра

Это сильные личности, как правило, в любой ситуации, что помогает им по жизни. Именно эта стойкость поможет им преодолеть непростые обстоятельства и добиться желаемого, только не в ущерб другим.

Варвара

Как известно, в переводе с древнегреческого означает «варварский», то есть иноземный, чужеродный. Эта этимология, в том числе заложила в них такое качество как упорство достижения своей цели, несмотря на общественное мнение. Это всегда придает им силы, а потому Варвары обычно стремятся защитить слабых. В этом году их ждет вознаграждение за свои добрые дела.

Дарья

У женщин с именем Дарья, которое имеет древнеперсидские корни, есть возможность занять руководящую должность. Они обладают природной харизмой, обаянием, в них есть задатки лидера.

Елена

Женщины с именем Елена на первый взгляд хрупкие, но это только кажется — они обладают внутренней силой и не боятся проблем. В 2020 году удача будет на их стороне.

Наталья

Женское русское имя латинского происхождения предопределило ряд женских качеств, таких как спокойствие, мудрость, уравновешенность. Это поможет в ближайшее время принять правильное решение.

Светлана

Уникальное имя, возникшее в русской литературе в начале XIX века, а столетие спустя ставшее популярным. Его носительницы всегда четко идут к намеченной цели, крайне работоспособны, чего справедливо требуют и от других. Такие качества сулят карьерный рост.

Полина

Все Полины позитивно относятся к жизни. Им удается хорошо понимать окружающих. Они могут найти подход к любому человеку. Именно это умение способно принести им и материальные блага, в том числе.

Впрочем, именологи обращают внимание, что всем остальным дамам с другими именами нужно лишь культивировать в себе самые лучшие качества, оставаться позитивными, и все наладится.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 имен женщин, которые притягивают людей как магнит.

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