Личный водитель Бабкиной прокомментировал информацию о заражении коронавирусом
Ранее историк моды Александр Васильев обеспокоил поклонников, заявив, что вся семья водителя народной артистки заразилась COVID-19.
Фото: www.globallookpress.com /Anatoly Lomokhov
Личный водитель народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной Валерий Князев прокомментировал информацию о том, что он вместе со всей своей семьей заразился коронавирусом. Ранее соответствующие сведения распространил телеведущий и историк моды Александр Васильев.
По словам Князева, слухи о его болезни — выдумки. Он последовательно соблюдают рекомендации в связи с предотвращением распространения коронавируса и не выходит из дома без надобности.
«Я чувствую себя нормально, я не заражен. Мне 65 лет, я особо никуда и не выхожу, только с собакой и в магазин. Я с Бабкиной не общался с 27 числа. Я не знаю, откуда этот Васильев это все выдумал. У меня сын вообще живет отдельно», — отметил водитель Бабкиной в интервью для «Газеты.ru».
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