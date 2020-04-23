Ранее историк моды Александр Васильев обеспокоил поклонников, заявив, что вся семья водителя народной артистки заразилась COVID-19.

Личный водитель Бабкиной прокомментировал информацию о заражении коронавирусом

Фото: www.globallookpress.com /Anatoly Lomokhov

Личный водитель народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной Валерий Князев прокомментировал информацию о том, что он вместе со всей своей семьей заразился коронавирусом. Ранее соответствующие сведения распространил телеведущий и историк моды Александр Васильев.

По словам Князева, слухи о его болезни — выдумки. Он последовательно соблюдают рекомендации в связи с предотвращением распространения коронавируса и не выходит из дома без надобности.

«Я чувствую себя нормально, я не заражен. Мне 65 лет, я особо никуда и не выхожу, только с собакой и в магазин. Я с Бабкиной не общался с 27 числа. Я не знаю, откуда этот Васильев это все выдумал. У меня сын вообще живет отдельно», — отметил водитель Бабкиной в интервью для «Газеты.ru».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Надежда Бабкина попала в больницу около двух недель назад. Врачи диагностировали у нее пневмонию. Тест на коронавирус показал отрицательный результат. Из-за стремительно ухудшающегося состояния врачи подключили звезду к аппарату ИВЛ, а после на определенное время даже ввели в состояние искусственной комы.

По словам врачей, Надежда Бабкина постепенно приходит в себя после двусторонней пневмонии. Сейчас певица находится в отделении кардиореанимации, за ее состоянием следят электронные приборы. Говорить о скорой выписке пока не приходится.

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