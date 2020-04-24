Масштабная борьба с лесными пожарами развернулась в Сибири

В Сибири развернулась масштабная борьба с лесными пожарами. Огонь уже уничтожил десятки домов. Спасатели, в буквальном смысле, пытаются отстоять целые деревни. Но взять под контроль ситуацию не удается. Мешает аномальная жара и штормовой ветер. Самая сложная обстановка в Кемеровской и Новосибирской областях. А виной всему снова человеческий фактор. В этом убедился корреспондент МИЦ «Известия» Леонид Китрарь. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пожар заблокировал 12 человек, в том числе 4 детей на горе в Республике Алтай. Для их эвакуации вылетел вертолет со спасателями.