Масштабная борьба с лесными пожарами развернулась в Сибири
Огнем были уничтожены десятки домов.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com © Konstantin Mikhailov, 5-tv.ru
В Сибири развернулась масштабная борьба с лесными пожарами. Огонь уже уничтожил десятки домов. Спасатели, в буквальном смысле, пытаются отстоять целые деревни. Но взять под контроль ситуацию не удается. Мешает аномальная жара и штормовой ветер. Самая сложная обстановка в Кемеровской и Новосибирской областях. А виной всему снова человеческий фактор. В этом убедился корреспондент МИЦ «Известия» Леонид Китрарь. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пожар заблокировал 12 человек, в том числе 4 детей на горе в Республике Алтай. Для их эвакуации вылетел вертолет со спасателями.
Читайте также
69%
-1.91 81.15
-2.53
Нашли ошибку?