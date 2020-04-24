«Живет за счет скандалов»: Семенович резко ответила Водонаевой на критику полных людей

Певица Анна Семенович резко ответила звезде «Дома-2» и модели Алене Водонаевой на критику людей с лишним весом. Скандальное заявление она прокомментировала в YouTube-шоу «Алена, блин».

Ранее Водонаева сказала в одном из интервью, что полные люди ей очень неприятны. По ее мнению, внешний вид человека содержит «отголоски интеллектуального развития». Из-за этого она предпочитает не общаться с людьми в неуместной одежде и с лишним весом. В частности, не ездит рядом с полными в транспорте и не плавает в одном бассейне.

«Ну не плавай. Иди, мойся у себя в ванной, какие проблемы-то? Лично мне кажется, что полные люди очень милые и классные. Некоторым людям просто очень нужно пиариться: кто-то живет за счет скандалов, кто-то еще за счет чего-то. У нас полстраны полных людей», — цитирует ответ Семенович сайт Teleprogramma.pro.

Певица назвала себя сторонницей бодипозитива, поэтому для нее рассуждения Водонаевой неприемлемы. Также она назвала себя «дрожжевой барышней», которая быстро набирает вес даже от небольшого количества еды. При этом Семенович призналась, что считает свою фигуру почти идеальной — хочет похудеть только на два с половиной килограмма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Семенович начала целоваться с рыбами от одиночества в самоизоляции.