«Русалка»: Анна Семенович от одиночества в самоизоляции начала целоваться с рыбами

Бывшая солистка группы «Блестящие» выложила в сеть нежное видео.

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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich

Тема:
Эпидемия коронавируса

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович в своем аккаунте в Instagram опубликовала очередные фото и видео, снятые в режиме самоизоляции из-за коронавируса. На кадрах 40-летняя знаменитость позирует возле аквариума с рыбками в одиночестве.

«Рыба — поцеловала рыбу. Как жалко, что у меня дома удочки нет», — цитирует Анну Семенович «Экспресс-газета».

Instagram @ann_semenovich

Подписчики предположили, что певица страдает от одиночества в условиях распространения нового внеклеточного агента. Несмотря на это, множество пользователей сравнили Анну Семенович с русалкой и оставили комментарии с комплиментами.

«На русалку похожа»

«Какая красивая, милая, очаровательная, сексуальная»

«Крутяк!»

«Просто обалдеть какая вы умница и очаровательная»

«Очень красивое фото», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Семенович прогулялась в халате, бигуди и тапочках.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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