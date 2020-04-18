«Русалка»: Анна Семенович от одиночества в самоизоляции начала целоваться с рыбами
Бывшая солистка группы «Блестящие» выложила в сеть нежное видео.
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«На креативе»: Семенович прогулялась в халате, бигудях и тапочках
Фото, видео: Instagram @ann_semenovich
Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович в своем аккаунте в Instagram опубликовала очередные фото и видео, снятые в режиме самоизоляции из-за коронавируса. На кадрах 40-летняя знаменитость позирует возле аквариума с рыбками в одиночестве.
«Рыба — поцеловала рыбу. Как жалко, что у меня дома удочки нет», — цитирует Анну Семенович «Экспресс-газета».
Подписчики предположили, что певица страдает от одиночества в условиях распространения нового внеклеточного агента. Несмотря на это, множество пользователей сравнили Анну Семенович с русалкой и оставили комментарии с комплиментами.
«На русалку похожа»
«Какая красивая, милая, очаровательная, сексуальная»
«Крутяк!»
«Просто обалдеть какая вы умница и очаровательная»
«Очень красивое фото», — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Семенович прогулялась в халате, бигуди и тапочках.
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