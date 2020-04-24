Семенович назвала мужчин с зарплатой в 100 тысяч рублей «ничего не зарабатывающими»

Актриса, певица и телеведущая Анна Семенович считает, что мужчина с доходом в 100 тысяч рублей «ничего не зарабатывает». Такое заявление она сделала в YouTube-шоу «Алена, блин!».

«Я не смогу жить с мужчиной, который ничего не зарабатывает. Ну, например, зарплата 100 тысяч рублей в месяц. Я зарабатываю в разы больше и привыкла к определенному уровню жизни. Я не готова слишком опускать эту планку», — цитирует ФАН экс-солистку группы «Блестящие».

Она добавила, что планирует в скором времени родить ребенка. Из-за беременности артистка не сможет «прыгать с пузом на сцене», поэтому ее содержание должен будет взять на себя мужчина.

«Мой мужчина должен зарабатывать столько, чтобы я могла нормально сидеть в декрете. А вдруг я потом вообще передумаю возвращаться на сцену? Говорят, этот материнский инстинкт совершенно дикий…» — беспокоится Семенович.

Она также призналась, что придавала очень большое значение материальным ценностям около десяти лет назад. Тогда певица встречалась с теперь уже беглым банкиром Иваном Станкевичем.

«Я была очень привязана к материальному. Мне было важно все это: если кольцо, то в десять карат; если платье, то за 300 тысяч рублей; если сумка, то за 50 тысяч долларов… Сейчас смотрю на ту Аню и думаю: „Дура, идиотка, куда ты столько потратила? Спустила на какие-то шмотки, а ведь могла уже дом купить на Рублевке!» — сетует звезда.

40-летняя Семенович также призналась, что сейчас встречается с мужчиной на семь лет младше ее. Он живет в Санкт-Петербурге, никогда не был в браке и не имеет детей. Певица полагает, что в будущем они поженятся, хотя начинались отношения как «летний роман».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Семенович резко ответила Алене Водонаевой на критику полных людей. Звезда «Дома-2» ранее сказала, что побрезгует плавать в одном бассейне с людьми с лишним весом.