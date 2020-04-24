Deutsche Bank заявил о риске исчерпания средств ФНБ России

Ликвидных ресурсов Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина может хватить на два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить 15 долларов за баррель. Если нефть подорожает до 30 долларов, средств ФНБ хватит на шесть лет. Такой вывод делают эксперты Deutsche Bank, передает РБК.

По данным экономистов, текущий размер ФНБ составляет около 120 миллиардов долларов с учетом покупки Минфином контрольного пакета Сбербанка у ЦБ. Ликвидная часть фонда оценивается примерно в девять триллионов рублей.

На этой неделе цена нефти марки Urals опустилась до 12 долларов за баррель, приблизившись к уровню 1999 года. Это произошло на фоне падения нефтяных фьючерсов в Европе и США. На мировом нефтяном рынке сложилась непростая ситуация: потребление нефти упало из-за пандемии коронавируса, а глобальные производители в последнее время наращивали поставки. В результате предложение сегодня обгоняет спрос более чем на 20 миллионов баррелей в сутки. Хранилища переполнены, и стоимость хранения нефти взлетела.

Сокращения нефтедобычи, о которых договорилась группа стран ОПЕК+, вступят в силу в мае. Кроме того, по мере спада пандемии во второй половине года должен восстановиться спрос на российскую нефть, а вместе с ним и котировки до 25-30 долларов за баррель, считают эксперты.

По оценкам Минфина, расходы на компенсацию утерянных нефтегазовых доходов бюджета в этом году превысят два триллиона рублей. Компенсировать их предстоит из ФНБ, исходя из средней цены — 20 долларов за баррель Urals. Если в ближайшие три года цена на нефть будет находиться на этой отметке, средств ФНБ хватит на пять лет.

Ситуацию осложняет коронавирус. По оценке правительства, на борьбу с пандемией государство направило около 2,1 триллиона рублей по состоянию на середину апреля.

Действующее правило гласит, что ресурсы ФНБ можно использовать только для замещения выпадающих доходов от нефти и газа. С учетом вынужденных расходов бюджета кабмин может изменить правила привлечения средств ФНБ, чтобы компенсировать дефицит. Но в этом случае ФНБ истощится быстрее, заключают аналитики.

Ранее 5-tv.ru писал, что дефицит бюджета России в 2020 году может составить 5,6 триллиона рублей.