Собчак заявила о «тупости некоторых блогерш», пишущих про коронавирус

Все началось с того, что известный продюсер и медиа-менеджер Александр Роднянский оставил в Instagram пост, в котором высказался по поводу публикаций некоторых российских блогеров. Его поразили высказывания интернет-знаменитостей на тему коронавируса.

«Вчера прочитал в новостях о популярной гламурной даме, бывшей звезде "Дома-2", которая решила увлечь своих подписчиков (почти семь миллионов человек), дикими конспирологическими бреднями. Учитывая популярность, которую псевдонаучные теории про „создателя коронавируса Билла Гейтса“, про чипирование жителей Земли и „вредный“ формат связи 5G получили именно в Instagram, мне показалось нужным написать этот пост», — заявил Роднянский.

На публикацию медиа-менеджера быстро отреагировала телеведущая Ксения Собчак. Она поинтересовалась, о ком именно идет речь в посте Роднянского.

«А кто написал? Я что-то пропустила, увлекшись порицанием челленджей», — спросила теледива.

Множество подписчиков в комментариях поделились своим инсайдом: речь в посте Роднянского идет о бывшей звезде «Дома-2» Виктории Боне. Та якобы оставила в соцсети уже не одно конспирологическое заявление о природе коронавируса. Узнав об этом, Ксения Собчак опубликовала в своем аккаунте пост, сопроводив его весьма дерзкой подписью.

«Даже Александр Ефимович не выдержал тупости некоторых блогерш», — написала телеведущая.

Instagram @xenia_sobchak

Отношения Ксении Собчак и Виктории Бони никогда не отличались особой теплотой. Однажды экс-участница «Дома-2» заявила — ее травят в массмедиа по наводке Собчак. По словам блогера, у телеведущей «аллергия на красивых женщин». Именно поэтому она якобы и заказала порочащие Боню материалы в СМИ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Собчак атаковала Боню за хвастовство «роскошной жизнью».

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