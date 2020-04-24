Все они являются членами неформального объединения и поддерживают националистические взгляды.

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Фото, видео: Wikipedia.org, 5-tv.ru

Задержаны предполагаемые вандалы, нарисовавшие свастику на фасаде общежития Государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на источник в полиции сообщает 78.ru.

21 апреля группа неизвестных при помощи аэрозольного баллончика оставила на здании изображение свастики и нанесла оскорбительные надписи. Позже аналогичные «художества» были нанесены на фасад магазина в поселке Большая Ижора в Ломоносовском районе Ленобласти.

По данному факту проведена проверка. В результате правоохранительными органами были задержаны четыре человека. Все они являются членами неформального объединения и поддерживают националистические взгляды.

Все задержанные — молодые люди от 17 до 19 лет. Трое из них — безработные студенты, один имеет условную судимость за причинение тяжкого вреда здоровью.

Правоохранителями по данному факту возбуждено уголовное дело. Наносившему рисунки задержанному избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Остальные проходят по делу свидетелями.

Ранее 5-tv.ru писал, что вандал с битой ради хайпа устроил погром в доме Франца Витцеля в Петербурге.

Задержаны вандалы, нарисовавшие свастику на общежитии консерватории в Петербурге

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5-tv.ru

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5-tv.ru

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