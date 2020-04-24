Какой подарок сделать мужчине, находясь дома на самоизоляции

Карантин карантином, а дни рождения никто не отменял. Однако все торговые центры закрыты, и приобрести подарок в нынешних условиях не получится. На помощь приходит интернет: можно воспользоваться онлайн-доставкой из магазинов. Но тут встает вопрос, что же подарить виновнику торжества? Рассказывает 7days.ru.

Беспроигрышный вариант — рубашки

Эта вещь всегда нужна мужчине в гардеробе. Причем чем больше, тем лучше — однотонных или с орнаментом, из натурального хлопка или из шерсти, в деловом стиле или в повседневном, под строгий костюм или под джинсы. Несмотря на то, что сейчас поводов выбраться из дома не так много, но в будущем рубашка мужчине точно понадобится!

Аксессуары, дополняющие образ

Галстуки, бабочки, запонки, ремни — все это добавит изюминку в образ мужчины вне зависимости от его возраста и статуса. Хорошим подарком станет портмоне или рюкзак (смотря, что наиболее предпочтительнее имениннику), а также кошельки или документницы.

Праздник духов

Если вы подарите мужчине туалетную воду, то убьете двух зайцев сразу. Во-первых, подарок будет напоминать о вас, во-вторых, точно придется по душе виновнику торжества. Аромат стоит подбирать, учитывая темперамент и ритм жизни мужчины.

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