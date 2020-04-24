Все торговые центры закрыты и приобрести подарок в нынешних условиях не получится.

Какой подарок сделать мужчине, находясь дома на самоизоляции

Фото: www.globallookpress.com /Wiese/face to face

Карантин карантином, а дни рождения никто не отменял. Однако все торговые центры закрыты, и приобрести подарок в нынешних условиях не получится. На помощь приходит интернет: можно воспользоваться онлайн-доставкой из магазинов. Но тут встает вопрос, что же подарить виновнику торжества? Рассказывает 7days.ru.

Беспроигрышный вариант — рубашки

Эта вещь всегда нужна мужчине в гардеробе. Причем чем больше, тем лучше — однотонных или с орнаментом, из натурального хлопка или из шерсти, в деловом стиле или в повседневном, под строгий костюм или под джинсы. Несмотря на то, что сейчас поводов выбраться из дома не так много, но в будущем рубашка мужчине точно понадобится!

Аксессуары, дополняющие образ

Галстуки, бабочки, запонки, ремни — все это добавит изюминку в образ мужчины вне зависимости от его возраста и статуса. Хорошим подарком станет портмоне или рюкзак (смотря, что наиболее предпочтительнее имениннику), а также кошельки или документницы.

Праздник духов

Если вы подарите мужчине туалетную воду, то убьете двух зайцев сразу. Во-первых, подарок будет напоминать о вас, во-вторых, точно придется по душе виновнику торжества. Аромат стоит подбирать, учитывая темперамент и ритм жизни мужчины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых привлекательных мужчинах по знаку зодиака.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
74.72
-0.41 80.25
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:31
В сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»
15:24
Отрыв в Сети: легендарная рок-группа «Алиса» сыграет онлайн-концерт
15:11
Какой подарок сделать мужчине, находясь дома на самоизоляции
15:05
ФНС запустит сервис по выплате субсидий малому бизнесу на зарплату сотрудникам
14:53
«Ну, какие формы!» — Саша Савельева восхитила фанатов снимками в купальнике
14:43
Один человек погиб в результате взрыва в жилом доме Краснодара

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Надежда Михалкова перестала скрывать внешность сына

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок