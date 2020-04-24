У девочки смертельное заболевание — лимфома Ходжкина. Все возможные методы лечения не дали положительного результата.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня подводим итоги акции «День Добрых Дел»… Накануне героиней нашего сюжета стала 17-летняя Катя Овсянникова.

Она борется со смертельным заболеванием — лимфомой Ходжкина. Все возможные методы лечения не дали положительного результата. И теперь у Кати есть только один шанс на спасение это имуннотерапия с помощью революционного препарата.

Полный курс лечения из десяти флаконов стоит 735 тысяч рублей. На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Свет» 9 миллионов 279 тысяч 773 рубля. Спасибо вам.

 

Тема:
День Добрых Дел
23 апр
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Кати Овсянниковой
17 апр
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Дани Славянского
16 апр
На Пятом канале «День добрых дел» для Дани Славянского
10 апр
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Зарифы Гоман
9 апр
Пятый канал проводит акцию «День добрых дел» для Зарифы Гоман
3 апр
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Демьяна Зубова
2 апр
Пятый канал проводит акцию «День добрых дел» для Демьяна Зубова
27 мар
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Андрея Лукомца
26 мар
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Андрея Лукомца
20 мар
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Лены Щукиной

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