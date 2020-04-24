Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Кати Овсянниковой
У девочки смертельное заболевание — лимфома Ходжкина. Все возможные методы лечения не дали положительного результата.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня подводим итоги акции «День Добрых Дел»… Накануне героиней нашего сюжета стала 17-летняя Катя Овсянникова.
Она борется со смертельным заболеванием — лимфомой Ходжкина. Все возможные методы лечения не дали положительного результата. И теперь у Кати есть только один шанс на спасение это имуннотерапия с помощью революционного препарата.
Полный курс лечения из десяти флаконов стоит 735 тысяч рублей. На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Свет» 9 миллионов 279 тысяч 773 рубля. Спасибо вам.
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