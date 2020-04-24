Сегодня подводим итоги акции «День Добрых Дел»… Накануне героиней нашего сюжета стала 17-летняя Катя Овсянникова.

Она борется со смертельным заболеванием — лимфомой Ходжкина. Все возможные методы лечения не дали положительного результата. И теперь у Кати есть только один шанс на спасение это имуннотерапия с помощью революционного препарата.

Полный курс лечения из десяти флаконов стоит 735 тысяч рублей. На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Свет» 9 миллионов 279 тысяч 773 рубля. Спасибо вам.