Против беглого грузинского политика на родине возбуждено несколько уголовных дел.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Vladimir Valishvili, 5-tv.ru

Грузия отзовет посла республики на Украине для консультации в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером этой страны. Об этом сообщил на брифинге премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

«Конечно, со стороны Грузии последует соответствующая реакция на подобный шаг. Мы пока не отзывали посла, но если такое решение будет принято, мы, конечно, как минимум отзовем посла для консультации», — отметил он.

В то же время глава грузинского кабмина добавил, что «Украина является стратегическим партнером, и в долгосрочной перспективе этого не изменить, и никакие узкополитические конъюнктуры это не изменят».

Однако Гахария добавил, что «назначение стратегическим партнером на должность вице-премьера человека, осужденного за тяжкие преступления, а также находящегося в розыске, категорически неприемлемо».

В свою очередь в МИД Украины заявили, что к ним не поступало официального уведомления грузинской стороны об отзыве своего посла, и Киев надеется на продолжение двустороннего стратегического сотрудничества с Тбилиси.

После того, как Саакашвили спешно покинул Грузию в 2013 году — даже еще за несколько дней до окончания своего президентского срока — против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры.

В январе 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. Спустя полгода Саакашвили заочно приговорили к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.

Кроме того, руководивший республикой с 2004 по 2013 годы политик подозревается в хищении средств из госбюджета и мошенничестве.

Как передавал 5-tv.ru, 24 апреля Верховная рада может рассмотреть кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера по реформам.

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