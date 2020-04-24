Саакашвили спровоцировал дипломатический скандал между Тбилиси и Киевом
Против беглого грузинского политика на родине возбуждено несколько уголовных дел.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Vladimir Valishvili, 5-tv.ru
Грузия отзовет посла республики на Украине для консультации в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером этой страны. Об этом сообщил на брифинге премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
«
В то же время глава грузинского кабмина добавил, что «
Однако Гахария добавил, что «
В свою очередь в МИД Украины заявили, что к ним не поступало официального уведомления грузинской стороны об отзыве своего посла, и Киев надеется на продолжение двустороннего стратегического сотрудничества с Тбилиси.
После того, как Саакашвили спешно покинул Грузию в 2013 году — даже еще за несколько дней до окончания своего президентского срока — против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры.
В январе 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. Спустя полгода Саакашвили заочно приговорили к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.
Кроме того, руководивший республикой с 2004 по 2013 годы политик подозревается в хищении средств из госбюджета и мошенничестве.
Как передавал 5-tv.ru, 24 апреля Верховная рада может рассмотреть кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера по реформам.
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