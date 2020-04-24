Грузия отзовет посла республики на Украине для консультации в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером этой страны. Об этом сообщил на брифинге премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

« Конечно, со стороны Грузии последует соответствующая реакция на подобный шаг. Мы пока не отзывали посла, но если такое решение будет принято, мы, конечно, как минимум отзовем посла для консультации », — отметил он.

В то же время глава грузинского кабмина добавил, что « Украина является стратегическим партнером, и в долгосрочной перспективе этого не изменить, и никакие узкополитические конъюнктуры это не изменят ».

Однако Гахария добавил, что « назначение стратегическим партнером на должность вице-премьера человека, осужденного за тяжкие преступления, а также находящегося в розыске, категорически неприемлемо ».

В свою очередь в МИД Украины заявили, что к ним не поступало официального уведомления грузинской стороны об отзыве своего посла, и Киев надеется на продолжение двустороннего стратегического сотрудничества с Тбилиси.

После того, как Саакашвили спешно покинул Грузию в 2013 году — даже еще за несколько дней до окончания своего президентского срока — против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры.

В январе 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. Спустя полгода Саакашвили заочно приговорили к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.

Кроме того, руководивший республикой с 2004 по 2013 годы политик подозревается в хищении средств из госбюджета и мошенничестве.

Как передавал 5-tv.ru, 24 апреля Верховная рада может рассмотреть кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера по реформам.