ТОП-5 знаков зодиака, с которыми повезет создать крепкую семью

В рейтинг астрологов вошли представители всех четырех стихий — Огня, Воды, Земли и Воздуха.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com, /Michael Weber, /Wiese/face to face, /Andrey Arkusha, /CHROMORANGE / A. Shalamov

Астрологи вычислили те знаки зодиака, в союзе с которыми вероятнее всего можно создать крепкую семью. В список попали представители всех четырех стихий — Огня, Воды, Земли и Воздуха.

Овен

Это отличные семьянины, несмотря на бурные романы в молодости. Но на то это и Овны — пожалуй, никто из 12 знаков так не работает над собой, делая выводы из собственноручно «набитых шишек». А потому к браку они подходят крайне серьезно и обстоятельно, с большим удовольствием налаживают быт и выстраивают перспективные долгосрочные отношения.

Рак

Эти создания изначально как будто бы рождены для создания семьи. Сначала, живя с родителями, они заботятся о своем жилище, ограждая его от ненужных внешних вмешательств. Повзрослев и полюбив Раки готовы ради избранника или избранницы даже на подвиги. И они искренне заботятся о создании в отношениях атмосферы взаимопонимания и заботы.

Лев

Эти «цари зверей» не всегда просты для понимания: с одной стороны, они очень любят отсутствие контроля со стороны партнера, но, в силу своего характера, зависимы от его комплиментов, внимания и подарков. Львы любят быть в центре внимания и большинство из них падки на лесть, возможны измены. Но если отложить такие «девиации» характера, то это одни из самых заботливых и любящих семьянинов.

Дева

Практичные по жизни Девы — прекрасные создатели домашнего очага, и всегда поддержат спутника жизни разумным советом. Их природная любознательность не оставит равнодушными членов семьи, и все, под воодушевляющим контролем Девы, будут заниматься самообразованием.

Скорпион

Эти представители стихии Воды не сразу открывают душу любимому человеку. Они не переносят лжи со стороны партнера, но при этом сами зачастую прибегают к такому «способу», что скрыть свои «грешки». Порой обида буквально застилает им глаза, и они готовы поедом есть и себя, и своего избранника. Но все эти проявления — не что иное, как настоящая любовь, на фундаменте которой со Скорпионом получится долгосрочный брак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ведут себя знаки зодиака в момент пробуждения.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
74.72
-0.41 80.25
-0.90
ТОП-5 самых женственных знаков Зодиака

Последние новости

20:10
Жилье в России подешевеет на фоне пандемии COVID-19
20:05
Петербургские школьники смогут уйти на летние каникулы 30 апреля
19:52
В Петербурге разработали анимационные пропуска для режима самоизоляции
19:38
Матвиенко призвала россиян не планировать поездки за границу в 2020 году
19:26
ТОП-5 знаков зодиака, с которыми повезет создать крепкую семью
19:14
Французские каскадеры сняли челлендж о борьбе с коронавирусом

Сейчас читают

ТОП-5 самых женственных знаков Зодиака
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Надежда Михалкова перестала скрывать внешность сына

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок