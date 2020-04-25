Причины смерти 37-летней женщины устанавливаются.

Пациентка московской клиники умерла во время аборта

Фото: www.globallookpress.com © Jochen Sand

Женщина скончалась в московской клинике во время операции по прерыванию беременности. Как стало известно 5-tv.ru, 24 апреля она обратилась за медицинской помощью в частную больницу, расположенную на Днепропетровской улице. На момент аборта 37-летняя пациентка находилась на третьем месяце беременности.

Причины смерти женщины на данной момент не установлены. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беременная девушка с диагнозом коронавирус скончалась в Дагестане. 27-летняя пациентка была госпитализирована из Хасавюрта в Республиканский центр инфекционных болезней. У нее диагностировали COVID-19 и двустороннюю пневмонию.

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