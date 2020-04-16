Беременная девушка с диагнозом коронавирус умерла в Дагестане

Беременная девушка с диагнозом коронавирус скончалась в Дагестане. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения республики Раиса Шахсинова. По словам замглавы ведомства, 27-летняя пациентка была госпитализирована накануне из Хасавюрта в Республиканский центр инфекционных болезней. У нее диагностировали COVID-19 и двустороннюю пневмонию.

«Она была на семнадцатой неделе беременности», — уточнила Шахсисова в интервью ТАСС.

По информации Роспотребнадзора Дагестана, в настоящий момент в республики зафиксировано 154 случаев заражения коронавирусом. Шесть пациентов с COVID-19 скончались, девять — выздоровели.

Как писал ранее 5-tv.ru, по данным Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 16 апреля в России общее число зараженных COVID-19 достигло 24 567 тысяч человек. Количество летальных исходов в стране увеличилось до 201. Всего в России переболели коронавирусом 1 986 человек.