Беременная девушка с диагнозом коронавирус умерла в Дагестане
27-летняя девушка была накануне госпитализирована в тяжелом состоянии из Хасавюрта в Республиканский центр инфекционных болезней.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
Беременная девушка с диагнозом коронавирус скончалась в Дагестане. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения республики Раиса Шахсинова. По словам замглавы ведомства, 27-летняя пациентка была госпитализирована накануне из Хасавюрта в Республиканский центр инфекционных болезней. У нее диагностировали COVID-19 и двустороннюю пневмонию.
«Она была на семнадцатой неделе беременности», — уточнила Шахсисова в интервью ТАСС.
По информации Роспотребнадзора Дагестана, в настоящий момент в республики зафиксировано 154 случаев заражения коронавирусом. Шесть пациентов с COVID-19 скончались, девять — выздоровели.
Как писал ранее 5-tv.ru, по данным Оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 16 апреля в России общее число зараженных COVID-19 достигло 24 567 тысяч человек. Количество летальных исходов в стране увеличилось до 201. Всего в России переболели коронавирусом 1 986 человек.
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