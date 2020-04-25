Заправка «Ракеты Победы» перед запуском началась на Байконуре

Заправка ракеты-носителя «Союз-2.1а», прозванной «Ракетой Победы», началась на космодроме Байконур. Об этом говорится в официальном сообщении госкорпорации «Роскосмос» в Twitter. Отмечается, что пуск запланирован на 04:51 по московскому времени 25 апреля.

«На Байконуре состоялось заседание Госкомиссии, на котором принято решение о заправке ракеты „Союз-2.1а“ топливом и пуске в 04:51 мск. Уже началась заправка блока „И“ керосином (продуктом Т-1)», — сказано на официальной странице «Роскосмоса» в социальной сети.

Twitter @roscosmos

Пуск ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-14», которому предстоит доставить грузы для Международной космической станции (МКС), приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим ракету украсили георгиевской лентой, орденами ВОВ и логотипом годовщины.

Как пишет ТАСС, в настоящий момент на борту МКС находятся три члена экипажа: российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кессиди.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС успешно совершил посадку в Казахстане.