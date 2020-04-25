Звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко скончался в США

Американский актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко, известный по фильму ужасов «Запретная зона», скончался в США. На момент смерти звезде зарубежного кино было 52 года.

Как сообщает KP.RU со ссылкой на американские издания, Дьяченко был обнаружен мертвым у себя дома в городе Дейтона-Бич в штате Флорида. Его пришли проведать сотрудники правоохранительных органов после того, как им позвонили встревоженные родственники актера. Они сообщили, что звезда перестал выходить на связь.

По предварительным данным, гибель звезды не связана с заражением коронавирусом. Признаков насильственной смерти также не было обнаружено. Причины трагического ухода Дьяченко из жизни устанавливаются.

Дмитрий Дьяченко родился в 1968 году в семье украинского эмигранта в США. Актер завоевал популярность благодаря роли Юрия в фильме ужасов «Запретная зона», действие в котором разворачивается в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС. Также он играл в фильмах «Напряги извилины», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» и других.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что популярный американский актер Джей Бенедикт умер на 69-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом.