Олеся Казаченко из города Ногинска победила в седьмом сезоне «Голос. Дети»

Седьмой сезон популярного телевизионного проекта «Голос. Дети» завершился на Первом канале. По итогам зрительского СМС-голосования победительницей стала десятилетняя Олеся Казаченко из города Ногинска, которая работала в команде рэпера Басты. Ее выбрали 35,7% телезрителей.

Девочка получила статуэтку, карту с суммой в один миллион рублей на счету, сертификаты на оборудование для домашней студии звукозаписи и на запись первого сингла. С победой юную певицу лично поздравил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от #ГолосДети7 (@voice1tv) 24 Апр 2020 в 2:21 PDT

Вместе с Олесей Казаченко в финал конкурса также прошли Софья Туманова из команды Валерия Меладзе и Артем Фокин, занимавшийся с Полиной Гагариной. Им достались второе и третье места.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российской певице Полине Гагариной на шоу «Голос. Дети» конкурсант из команды Валерия Меладзе признался в симпатии.