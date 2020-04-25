Дочь Ларисы Гузеевой показала архивное фото, когда была блондинкой
На своей странице в Instagram 20-летняя Ольга Бухарова разместила снимок, на котором запечатлена со светлыми волосами в необычном образе.
Фото: РИА Новости / Тарас Литвиненко
Дочь актрисы и ведущей «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой не перестает удивлять сменой образов. Кажется, что при помощи одежды и макияжа Ольга Бухарова может перевоплотиться в кого угодно. Однако даже привыкшие к постоянным преображениям 20-летней девушки поклонники с трудом ее узнают.
На этот раз дочь ведущей показала архивный снимок, на котором запечатлена со светлыми волосами. На ней надет пиджак и юбка в пол. Глядя на такой непривычный образ Ольги, фанаты отметили, что он ей совсем не идет, а одежда подобрана безвкусно.
«Немного Шапокляк»;
«Как-то по-бабульски»;
«Ольга, вы же молодая и стройная, зачем вам старческие наряды?»
«Блонд — однозначно плохо», — цитирует комментаторов Teleprogramma.pro.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Гузеевой примерила образ Джокера.
Читайте также
64%
-0.41 80.25
-0.90
Нашли ошибку?