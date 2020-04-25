На своей странице в Instagram 20-летняя Ольга Бухарова разместила снимок, на котором запечатлена со светлыми волосами в необычном образе.

Дочь Ларисы Гузеевой показала архивное фото, когда была блондинкой

Фото: РИА Новости / Тарас Литвиненко

Дочь актрисы и ведущей «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой не перестает удивлять сменой образов. Кажется, что при помощи одежды и макияжа Ольга Бухарова может перевоплотиться в кого угодно. Однако даже привыкшие к постоянным преображениям 20-летней девушки поклонники с трудом ее узнают.

На этот раз дочь ведущей показала архивный снимок, на котором запечатлена со светлыми волосами. На ней надет пиджак и юбка в пол. Глядя на такой непривычный образ Ольги, фанаты отметили, что он ей совсем не идет, а одежда подобрана безвкусно.
Instagram @newdecada

«Немного Шапокляк»;

«Как-то по-бабульски»;

«Ольга, вы же молодая и стройная, зачем вам старческие наряды?»

«Блонд — однозначно плохо», — цитирует комментаторов Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Гузеевой примерила образ Джокера.

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