Звезда «Уральских пельменей» перестал делиться в соцсетях снимками с возлюбленной

Звезда шоу «Уральские пельмени» 48-летний Сергей Исаев перестал публиковать в Instagram фото своей возлюбленной Ирины. Она родила юмористу двух сыновей Елисея и Савелия. Последнюю совместную фотографию с любимой женщиной комик разместил в конце 2019 года. После этого он перестал делиться снимками избранницы.

В настоящий момент Сергей Исаев находится в самоизоляции в загородном доме под Екатеринбургом. Знаменитость регулярно публикует в соцсети фото и видео со своими наследниками. Вот только мама детей отчего-то ни разу не попала в кадр. Фанаты звезды забили тревогу — неужели в семье произошел разлад?

До встречи с Ириной комик находился в браке с коллегой по цеху — юмористкой Евгений. Однако отношения пришлось порвать. В 2009 году Сергей Исаев решил жить вместе с Ириной. Через четыре года любимая женщина подарила ему первого сына, а спустя еще три — второго.

Сергей Исаев до сих пор официально не зарегистрировал свои отношения с Ириной. Пара утверждает, что штамп в паспорте всего лишь формальность. Об этом пишет сайт Тeleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru писал, что в соцсетях раскритиковали актера Сергея Исаева из «Уральских пельменей» за высокомерие.