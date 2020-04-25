«Что это за флаг»: Небензя сделал замечание представителю Косова за нарушение

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сделал замечание главе МИД в техническом правительстве непризнанной республики Косово Глауку Конюфца из-за неуместного фона для выступления во время заседания Совбеза ООН. За спиной последнего во время видеоконференции виднелся желто-голубой флаг непризнанной республики.

«Смотрю на флаг на фоне его изображения и не могу понять, что это за флаг. Судя по цветам, это может быть Швеция, или Украина, или Барбадос. Или, раз речь идет о Балканах, может быть, это Босния и Герцеговина?» — сказал Небензя после выступления Конюфца.

Российский постпред напомнил, что представитель Косова выступал по правилу 39 процедур Совбеза ООН. Согласно ему, организация может позволить компетентному лицу предоставить информацию или помощь по рассматриваемому в Совбезе вопросу.

«В связи с этим мы хотели бы попросить секретариат инструктировать всех, кто выступает в СБ по этому правилу, о том, какие символы могут быть уместны на фоне, а какие нет во время их выступления», — заявил Небензя.

Как напоминает ФАН, Косово образовалось в феврале 2008 года в результате вооруженного столкновения албанских сепаратистов и полиции Сербии. Новообразованную республику не признают такие крупные государства, как Россия, Китай, Израиль, Иран и другие. Сербия считает Косово частью своей территории, однако фактически не контролирует ее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Василий Небензя посоветовал США перестать защищать террористов в Сирии. Его заявление стало ответом на обвинение американского постреда в Совбезе ООН в адрес Москвы и Дамаска из-за обострения ситуации в Идлибе.