Небензя в СБ ООН посоветовал перестать защищать террористов в Сирии
Постпред США Келли Крафт обвинила Москву и Дамаск в обострении ситуации в Сирии.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Li Muzi; 5-tv.ru
В обострении ситуации в Сирии, по мнению Вашингтона, виновны Москва и Дамаск. Такое заявление сделала во время заседания совета безопасности ООН постпред США. Келли Крафт также назвала астанинский процесс по Сирии неэффективным и призвала ООН взять под свой контроль «новую инициативу по прекращению огня».
В ответ представитель нашей страны в ООН Василий Небензя посоветовал США прекратить поддерживать боевиков и напомнил о тех разрушениях, которым подверглась арабская республика в результате действий международной коалиции.
«Объективно количество разрушений гражданских объектов в результате антитеррористической деятельности сирийских войск в Идлибе значительно, в разы меньше чем те, которые мы наблюдали при действии так называемой международной коалиции в Ракке, Масуле или других городах», — подчеркнул российский политик.
Небензя также заявил, что Москва продолжит поддерживать Дамаск в борьбе с боевиками.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии.
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