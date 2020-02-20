Небензя в СБ ООН посоветовал перестать защищать террористов в Сирии

В обострении ситуации в Сирии, по мнению Вашингтона, виновны Москва и Дамаск. Такое заявление сделала во время заседания совета безопасности ООН постпред США. Келли Крафт также назвала астанинский процесс по Сирии неэффективным и призвала ООН взять под свой контроль «новую инициативу по прекращению огня».

В ответ представитель нашей страны в ООН Василий Небензя посоветовал США прекратить поддерживать боевиков и напомнил о тех разрушениях, которым подверглась арабская республика в результате действий международной коалиции.

«Объективно количество разрушений гражданских объектов в результате антитеррористической деятельности сирийских войск в Идлибе значительно, в разы меньше чем те, которые мы наблюдали при действии так называемой международной коалиции в Ракке, Масуле или других городах», — подчеркнул российский политик.

Небензя также заявил, что Москва продолжит поддерживать Дамаск в борьбе с боевиками.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором американский броневик попытался столкнуть российский «Тигр» с дороги в Сирии.