26 апреля отмечается ежегодный весенний праздник индуистов Акшая Тритья. С древних времен люди верят — в этот день случаются самые невероятные чудеса.

Акшая Тритья: как привлечь успех и деньги в самый лучший день в году

Фото: ВКонтакте @ljubov_vazhnee_vsego-samyi-luchshii-den-v-godu

Акшая Тритья («третий день бесконечного процветания») — это ежегодный весенний праздник индуистов, который отмечают 26 апреля. С древних времен люди верили, что в этот день могут произойти любые, даже самые невероятные чудеса. Именно поэтому его считали самым лучшим в году.

В этот праздник принято покупать лотерейные билеты и запускать новые проекты, ведь в Акшая Тритья все мечты сбываются. Однако у торжества есть еще одно достоинство — человек в этот день может полностью перепрограммировать свое сознание и настроить его на приобретение успеха в обществе и материального достатка.

Позитивные установки и различные аффирмации помогут изменить образ мышления. Проанализируйте то, что вы обычно говорите и думаете о деньгах. Избавьтесь от мыслей вроде: «Мне не дожить до зарплаты»; «А что если я не смогу внести ипотечный взнос»; «Я не могу себе это позволить, ведь у меня нет денег». Мечтаете стать богатым? Придется думать, как богатый.

Наиболее эффективные аффирмации:

«Я открыт для благополучия и богатства Космоса;

Я успешен в любом деле;

Мой доход постоянно увеличивается».

Такие утвердительные фразы способны навсегда овладеть вашим сознанием и изменить жизнь к лучшему. Рекомендуется красиво оформить данные высказывания, например, написать их каллиграфическим почерком на полотне и повесить там, где надписи всегда будут бросаться вам в глаза. Сделайте это в праздник Акшая Тритья и успех вкупе с материальным достатком вам обеспечены.

Ранее 5-tv.ru писал, как назвать ребенка, чтобы он вырос богатым.

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