Как назвать ребенка, чтобы он вырос богатым?

Ни для кого не секрет, что зачастую родители дают имена своим детям ориентируясь на негласные «модные» тенденции. В отличие от этого, наши предки, называя ребенка, старались, чтобы это был не просто набор определенных звуков. Имя малышу давалось в качестве оберега от злых сил, либо как талисман, привлекающий здоровье, деньги и удачу.

«Музыка имени» — звуковой набор, соответствующий имени ребенка, сопровождает человека всю жизнь и на уровне подсознания оказывает влияние на его поведение и эмоциональные реакции. Нередко детей нарекали денежными именами, которые должны были обеспечить им в будущем безбедное существование.

Прямые денежные имена всегда существовали у многих народов. Славянские: Златослав, Злата, Златояра, Златозар, Богат, Рагана (драгоценная), Рогнеда (изобильная). Латинские: Одиллия, Лукреция и Лукреций — богатые, Аврелий — золотой. Арабские: Амбер — драгоценность, Альфиза — серебро, Дина, Динара — богатая, Джохар — драгоценный.

Денежные имена для мальчиков:

По мнению экстрасенсов, такие имена как Александр, Владимир, Константин, Виктор, Кирилл, Николай — помогут их обладателям более правильно выбрать будущую профессию, найти свой жизненный путь и добиться определенных успехов в карьере.

Мужчины, которых назвали Алексей, Василий, Роман, Олег, Денис и Борис, могут с легкостью притягивать к себе деньги и находить неожиданные способы обогащения.

Денежные имена для девочек:

Анна, Маргарита, Марина, Елена, Екатерина — с детства имеют четкое представление о будущей профессии. Женщины, нареченные этими именами, как правило, уверены в себе и имеют ярко выраженные задатки лидера.

Оксана, Полина, Ирина — способны привлечь в свою жизнь богатство благодаря выгодному замужеству или получению многомиллионного наследства.

Ранее 5-tv.ru назвал три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне.