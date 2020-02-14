Как назвать ребенка, чтобы он вырос богатым?
5-tv.ru публикует список «денежных» имен для мальчиков и для девочек, по мнению экстрасенсов.
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Ни для кого не секрет, что зачастую родители дают имена своим детям ориентируясь на негласные «модные» тенденции. В отличие от этого, наши предки, называя ребенка, старались, чтобы это был не просто набор определенных звуков. Имя малышу давалось в качестве оберега от злых сил, либо как талисман, привлекающий здоровье, деньги и удачу.
«Музыка имени» — звуковой набор, соответствующий имени ребенка, сопровождает человека всю жизнь и на уровне подсознания оказывает влияние на его поведение и эмоциональные реакции. Нередко детей нарекали денежными именами, которые должны были обеспечить им в будущем безбедное существование.
Прямые денежные имена всегда существовали у многих народов. Славянские: Златослав, Злата, Златояра, Златозар, Богат, Рагана (драгоценная), Рогнеда (изобильная). Латинские: Одиллия, Лукреция и Лукреций — богатые, Аврелий — золотой. Арабские: Амбер — драгоценность, Альфиза — серебро, Дина, Динара — богатая, Джохар — драгоценный.
Денежные имена для мальчиков:
По мнению экстрасенсов, такие имена как Александр, Владимир, Константин, Виктор, Кирилл, Николай — помогут их обладателям более правильно выбрать будущую профессию, найти свой жизненный путь и добиться определенных успехов в карьере.
Мужчины, которых назвали Алексей, Василий, Роман, Олег, Денис и Борис, могут с легкостью притягивать к себе деньги и находить неожиданные способы обогащения.
Денежные имена для девочек:
Анна, Маргарита, Марина, Елена, Екатерина — с детства имеют четкое представление о будущей профессии. Женщины, нареченные этими именами, как правило, уверены в себе и имеют ярко выраженные задатки лидера.
Оксана, Полина, Ирина — способны привлечь в свою жизнь богатство благодаря выгодному замужеству или получению многомиллионного наследства.
Ранее 5-tv.ru назвал три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне.
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