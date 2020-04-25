Какие родители получаются из разных знаков зодиака

Астрологи уверены, что люди, рожденные под разными созвездиями, ведут себя с детьми по-разному. Эксперты рассказали, какой родитель получается из человека, исходя из его знака зодиака.

Овен

Горячие по натуре они нередко могут «перегнуть палку» в вопросах воспитания детей. Немного обдумав свое агрессивное поведение, они стараются искупить излишнюю строгость полной вседозволенностью. Обычно их наследники быстро становятся самостоятельными. Овнам стоит найти «золотую середину» и не впадать в крайности.

Телец

Представители этого знаказодиака очень тщательно подходят к вопросу воспитания детей. Они используют современные методики, читают много специальной литературы, записывают ребенка во всевозможные кружки и секции… Несомненно, это расширяет кругозор и всесторонне развивает их наследников. Только не стоит забывать, что ребенок, пускай он и станет в будущем лауреатом Нобелевской премии и Олимпийским чемпионом, в первую очередь — все-таки ребенок. Хоть иногда позволяйте ему отдыхать и «отрываться» с друзьями на улице.

Близнецы

Это классные родители, которые любят проводить время за играми с собственными детьми. Малыши просто обожают Близнецов и полностью им доверяют. Однако им не стоит забывать — однажды дети вырастут, а игры закончатся. Следует заранее приучать ребенка к тому, что мир не всегда будет таким добрым и пушистым. Учите детей быть сильными и ответственными.

Рак

Это очень любвеобильный и заботливый знак зодиака. Семья для них всегда на первом месте. Правда, нередко их отпрыски становятся жертвами, так называемой, гиперопеки. В будущем это может сыграть злую шутку с детьми — они попросту будут не готовы к реалиям этого мира. Ракам следует немного ослабить хватку и позволить своему ребенку самому набить парочку синяков.

Лев

Это очень авторитарные личности, которые способны давить на детей своим авторитетом. Из-за этого наследники Львов могут превратиться в закрытых, боязливых людей. Представителям этого знака зодиака следует почаще проводить время в компании детей и всем видом демонстрировать им свою любовь. Львам нужно заслужить детское доверие — это ключ к воспитанию хороших талантливых наследников.

Дева

Эти педанты научат детей правильно протирать пыль, мыть посуду. Вовремя делать домашние задания и прочее. Однако таких бытовых знаний для успеха в обществе недостаточно. Им следует научить ребенка эмпатии и умению постоять за себя. Высока вероятность того, что наследники Дев в будущем могут стать жертвами манипуляторов.

Весы

Эти люди и сами остаются детьми в душе до глубокой старости. Общение с молодым поколением дается им легко — вместе они играют, смотрят интересные фильмы, путешествуют. Но воспитание ребенка не заканчивается одними только развлечениями. Весам нужно приучать детей к самостоятельности и независимости.

Скорпион

Они способны ради своих детей горы свернуть. Им не составит труда повздорить с учителем, если тот пожалуется на их ребенка. Но такая гиперопека может сделать ребенка не способным постоять за себя в обществе. Стоит позволять наследнику решать некоторые свои проблемы самостоятельно.

Стрелец

Это добрые, позитивные родители, которых дети любят и уважают. Единственный их недостаток — излишняя откровенность. Порой они могут сделать ребенку резкое замечание, которое в будущем приведет того к комплексу неполноценности или депрессии. Стрельцам нужно быть более деликатными.

Козерог

Представители этого знака Зодиака не любят, чтобы их мнению перечили. Они говорят детям, когда спать, когда читать, когда кушать и когда играть. А если наследники вдруг пытаются изменить распорядок, придуманный Козерогами, последние «встают в позу». Им следует научиться искусству компромисса и взаимодействию со своими детьми. Тогда им не будет равных в вопросах воспитания.

Водолей

Они могут предлагать самые необычные забавы и отправляться со своими детьми в увлекательные путешествия. Парки аттракционов, сафари, долгие прогулки по незнакомым местам, супер-веселые игры… Однако иногда детям нужны не только забавы, но и тепло, ласка родителя. Водолеям стоит почаще говорить своим детям о любви и проявлять ее тактильно через поцелуи в щечки и объятия.

Рыбы

Рассеянные и мечтательные они могут не обратить внимания на возникшие у ребенка трудности. Им кажется, что если малыш одет и накормлен, то все в порядке. Рыбам стоит чаще обращать внимание на другие потребности наследника и следить за его психо-эмоциональным состоянием. Тогда все будет идеально, ведь дети обожают Рыб за их умение привнести сказочные чудеса в обычный мир.

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