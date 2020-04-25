Состояние полузащитника клуба «Монпелье» Джуниора Самбии оценивается как стабильное.

Французский футболист был введен в кому после заражения коронавирусом

Фото: www.globallookpress.com /Panoramic

Известный французский футболист Джуниор Самбия введен в состояние искусственной комы. Талантливый полузащитник футбольного клуба «Монпелье» заражен коронавирусом. Об этом пишет издание Le Parisien.

Агент спортсмена Фредерик Гуэрра рассказал, что в настоящий момент состояние его подопечного медики оценивают как стабильное. По его словам, Джуниор Самбия строго соблюдал условия самоизоляции и мог заразиться коронавирусом только во время похода в магазин.

«Три дня он чувствовал сильную диарею. Во вторник обратился в больницу. Он тогда получил отрицательный тест на COVID-19. В среду он планировал выписаться, но его состояние ухудшилось из-за осложнений с легкими. Он дважды менял больницы до того, как его поместили в кому», — сказал представитель футболиста.

23-летний хавбек Джуниор Самбия был госпитализирован 20 апреля из-за жалоб на проблемы с пищеварением и затрудненное дыхание.

Ранее 5-tv.ru писал, что концертный директор Бабкиной рассказал о состоянии певицы после искусственной комы.

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