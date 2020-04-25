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«Ты же маленький вампир» — Тимати напомнил Собчак о езде с мигалками и участии в «Доме-2»

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Ниса Мурзанаева
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Рэпер заявил, что телеведущей «очень хочется быть в категории Познера», но она «не тянет».

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Фото, видео: Instagram @timatiofficial

Рэпер Тимати весьма резко отреагировал на публикацию Ксении Собчак, в которой она в очередной раз обвинила блогеров в распространении фейковых новостей и недостоверных слухов. В ответ на это музыкант заявил, что, возможно, кто-то и может «быть моралистом и отстаивать высоконравственность вещания молодому поколению», но это точно не телеведущая.

Он напомнил Ксении Собчак о самых неоднозначных событиях, которые якобы происходили в ее жизни: езде на автомобиле с мигалками и предписанием «без права обыска»; наркотиках в известном клубе; олигархах, «Доме-2», сериале «Блондинка в шоколаде», премии Муз-ТВ… Тимати также упомянул о «ширме либеральной повестки» и жестком несогласии теледивы с «кровавым режимом».

Instagram @timatiofficial

Рэпер подчеркнул — Ксения Собчак, как никто другой, нуждается в хайпе. По словам Тимати, ее представители «разрывали телефон» его пресс-службе с просьбой уговорить музыканта поучаствовать в прямом эфире с телеведущей. Вот только исполнитель заявил — ему это просто неинтересно.

«Ты же маленький вампир. Именно поэтому на свою свадьбу ты приехала на катафалке, заранее предупредив об этом всю прессу. Ну, просто признайся, что тебе нужно внимание и цитируемость», — добавил музыкант.

Тимати считает, что Ксении Собчак «очень хочется быть в категории Познера», однако, по его мнению, она «не тянет». В конце концов, рэпер призвал телеведущую снимать программы об интересных людях и событиях, а не пытаться «хайпануть» на скандалах и склоках.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня жестко ответила на заявление Ксении Собчак о «тупости некоторых блогерш».

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