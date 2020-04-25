Юлия Ларионова на протяжении долгих лет боролась с тяжелым заболеванием.

На «Русском радио» раскрыли причину смерти главного редактора

Фото: Instagram @prigozhin_iosif

Председатель совета директоров «Русской медиагруппы» Сергей Бунин рассказал, что главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова ушла из жизни после продолжительной болезни.

«Умерла от онкологии. С болезнью она боролась давно, лет шесть-семь», — цитирует Бунина URA.RU.

Такую же причину смерти Юлии Ларионовой ранее озвучил продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, главред «Русского радио» была настоящим профессионалом и «умела дружить со всеми».

Ведущий «Русского радио» Дмитрий Оленин в Instagram поблагодарил Иосифа Пригожина «за долгую поддержку», которую тот оказывал Юлии Ларионовой во время ее борьбы с онкологией.

Юлия Ларионова была назначена главным редактором «Русского радио» (входит в холдинг «Русской медиагруппы) четыре года назад.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иосиф Пригожин сообщил о неожиданной смерти Юлии Ларионовой.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
74.72
-0.41 80.25
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:07
Я готов на все ради тебя: отлученный из семьи Джиган посвятил песню жене и детям
15:53
«Нормально, болею» — депутат Калашников о заражении COVID-19
15:31
«От задержания больше вреда, чем пользы»: Максим Леонидов об инциденте в парке
15:15
Какие родители получаются из разных знаков зодиака
14:55
На «Русском радио» раскрыли причину смерти главного редактора
14:41
«Нет ни лент, ни объявлений» — жена Максима Леонидова рассказала о задержании

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Сразу не задалось: Саакашвили пришел в Раду и опростоволосился с флагом Украины

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок