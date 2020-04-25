На «Русском радио» раскрыли причину смерти главного редактора

Председатель совета директоров «Русской медиагруппы» Сергей Бунин рассказал, что главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова ушла из жизни после продолжительной болезни.

«Умерла от онкологии. С болезнью она боролась давно, лет шесть-семь», — цитирует Бунина URA.RU.

Такую же причину смерти Юлии Ларионовой ранее озвучил продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, главред «Русского радио» была настоящим профессионалом и «умела дружить со всеми».

Ведущий «Русского радио» Дмитрий Оленин в Instagram поблагодарил Иосифа Пригожина «за долгую поддержку», которую тот оказывал Юлии Ларионовой во время ее борьбы с онкологией.

Юлия Ларионова была назначена главным редактором «Русского радио» (входит в холдинг «Русской медиагруппы) четыре года назад.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иосиф Пригожин сообщил о неожиданной смерти Юлии Ларионовой.