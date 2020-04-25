На «Русском радио» раскрыли причину смерти главного редактора
Юлия Ларионова на протяжении долгих лет боролась с тяжелым заболеванием.
Фото: Instagram @prigozhin_iosif
Председатель совета директоров «Русской медиагруппы» Сергей Бунин рассказал, что главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова ушла из жизни после продолжительной болезни.
«Умерла от онкологии. С болезнью она боролась давно, лет шесть-семь», — цитирует Бунина URA.RU.
Такую же причину смерти Юлии Ларионовой ранее озвучил продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, главред «Русского радио» была настоящим профессионалом и «умела дружить со всеми».
Ведущий «Русского радио» Дмитрий Оленин в Instagram поблагодарил Иосифа Пригожина «за долгую поддержку», которую тот оказывал Юлии Ларионовой во время ее борьбы с онкологией.
Юлия Ларионова была назначена главным редактором «Русского радио» (входит в холдинг «Русской медиагруппы) четыре года назад.
Ранее 5-tv.ru писал, что Иосиф Пригожин сообщил о неожиданной смерти Юлии Ларионовой.
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