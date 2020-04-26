Пушков объяснил появление слухов о болезни и смерти Ким Чен Ына

Член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter объяснил появление слухов о болезни и смерти лидера КНДР Ким Чен Ына. По словам сенатора, большому вниманию к персоне высшего руководителя Северной Кореи есть свое объяснение.

«Вокруг состояния Ким Чен Ына столько слухов не только из-за отсутствия информации. В США и соседних с КНДР странах в нем видят своего рода гаранта стабильности в Северной Корее и некоторой предсказуемости ее действий. Ким — партнер Трампа по переговорам. Отсюда — и большое внимание», — написал Алексей Пушков.

Twitter @Alexey_Pushkov

Американское издание New York Post опубликовало информацию о возможной смерти лидера КНДР Ким Чен Ына.

Также отмечалось, что некто из партийных кругов в Пекине намекнул на якобы неудачно проведенную северокорейскому лидеру операцию по стентированию. По неподтвержденным данным, руки хирурга после проведенного вмешательства сильно дрожали. Ким Чен Ын, по слухам, находится в вегетативном состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава корейской организации ответил на слухи о смерти Ким Чен Ына.