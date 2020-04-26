В Совфеде предложили разрешить пожилым людям прогулки по очереди
По словам Валерия Рязанского, составлением списков с очередностью могут заняться старшие по подъездам и управляющие компании.
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Фото, видео: ТАСС / Гавриил Григоров
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил разрешить россиянам старше 65 лет гулять по очереди. По его словам, составлением соответствующих списков могли бы заняться старшие по подъездам и управляющие компании.
«Было бы правильно, если бы пожилые люди получили возможность прогулок хотя бы во дворах своих домов. Чтобы не упускать нашу главную задачу — обеспечение социальной дистанции для защиты здоровья от коронавируса — пенсионеры могли бы гулять по очереди, а старшие по подъезду, управляющие компании могли бы вести списки с очередностью таких прогулок», — цитирует Валерия Рязанского РИА Новости.
Член Совфеда отметил, что пожилым людям прогулки на свежем воздухе необходимы для здоровья. Валерий Рязанский посетовал, что у других категорий россиян есть возможность выйти в магазин или погулять с собакой. Пенсионеры в настоящее время лишены такой возможности.
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