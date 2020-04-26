Неизвестные закатили шумную вечеринку под окнами домов в Подмосковье

Неизвестные закатили шумную вечеринку, несмотря на режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса, прямо под окнами жилых домов в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в ЖК «Бутово парк-2» в Ленинском районе.

На кадрах, снятых очевидцами, видно как десятки людей собрались на улице и «отжигают» под громкую музыку.

«Вот уже на протяжении нескольких дней в ЖК „Бутово парк 2“ под Москвой DJ Олег устраивает дискотеки. Танцпол постоянно переполнен, от желающих нет отбоя», — пишут очевидцы в «ВКонтакте».

Возмущенные жильцы окрестных домов вызвали на место полицейских. Несмотря на прибытие стражей порядка, тусовщики продолжали кричать и снимали происходящее на камеры мобильных телефонов. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция выясняет обстоятельства тайной вечеринки в разгар СОVID-19 в Екатеринбурге.