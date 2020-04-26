Астрологи назвали лучшие качества каждого знака зодиака
Специалисты рассказали, какими достоинствами обладают люди, рожденные под тем или иным созвездием.
Фото: www.globallookpress.com © kati
Каждый человек имеет свои плюсы и минусы в характере. Вот только некоторые считают, что во многом личность индивида может зависеть от его знака Зодиака. Астрологи рассказали, какими достоинствами обладают люди, рожденные под тем или иным созвездием.
Овен — дерзость
Представители этого знака готовы веселиться и участвовать в невероятных приключениях даже в том случае, если эти развлечения могут быть небезопасными.
Телец — надежность
Они никогда не подведут, если хотите кому-то полностью довериться — положитесь на Тельцов.
Близнецы — энтузиазм
Любое новое дело они начинают с детским восторгом и предвкушением удовольствия от любимого занятия.
Рак — сочувствие
Они всегда найдут правильные слова поддержки и смогут утешить близкого человека.
Лев — тепло
Представители этого знака Зодиака, как солнышки, могут наполнить светом жизнь своих друзей.
Дева — остроумие
Могут сказать в споре такое, что их противнику еще долго не захочется говорить что-то в ответ.
Весы — расслабленность
Они всегда выглядят спокойными и уверенными, будто знают как решить любую проблему.
Скорпион — преданность
Это самые верные друзья, которые будут яро защищать близких людей в любой ситуации.
Стрелец — любопытство
Они открыты всему новому, любят получать новые знания и ответы на свои оригинальные вопросы.
Козерог — амбиции
Неутомимые трудоголики, которые всегда получают то, чего хотят.
Водолеи — независимость
Они могут самостоятельно справиться с любой поставленной задачей без посторонней помощи.
Рыбы — великодушие
Могут отказаться от собственных планов, чтобы помочь друзьям и близким.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 апреля по 3 мая.
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