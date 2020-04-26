Видео: из-за прорыва трубы в Петербурге затопило дорогу
Инцидент произошел на перекрестке улиц Энгельса и Луначарского.
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Фото, видео: РИА Новости / Вадим Жернов, ВКонтакте @spb_today
Из-за аварии в системе водоснабжения затопило дорогу в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на перекрестке улиц Энгельса и Луначарского.
В настоящий момент на месте происшествия работает бригада водоотведения, идет откачка воды. Специалисты готовы развернуть группу по работе и обеспечить резервной схемой воды.
Очевидец опубликовал в сети кадры с места аварии. На них видно, что проезжая часть превратилась в настоящее озеро, а легковые автомобили вынуждены с трудом проезжать по левой полосе дороги. Вода, по словам местного жителя, дошла до другого перекрестка.
Ранее 5-tv.ru писал, что машины утопают в воде на проспекте Непокоренных в Петербурге. Из-за прорыва трубы без водоснабжения тогда остались жители домов в Калининском и Выборгском районах.
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