Из-за аварии в системе водоснабжения затопило дорогу в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на перекрестке улиц Энгельса и Луначарского.

В настоящий момент на месте происшествия работает бригада водоотведения, идет откачка воды. Специалисты готовы развернуть группу по работе и обеспечить резервной схемой воды.

Очевидец опубликовал в сети кадры с места аварии. На них видно, что проезжая часть превратилась в настоящее озеро, а легковые автомобили вынуждены с трудом проезжать по левой полосе дороги. Вода, по словам местного жителя, дошла до другого перекрестка.

Ранее 5-tv.ru писал, что машины утопают в воде на проспекте Непокоренных в Петербурге. Из-за прорыва трубы без водоснабжения тогда остались жители домов в Калининском и Выборгском районах.