Wi-Fi ждет крупнейшее обновление за 22 года. Он получил новый частотный диапазон

Бизнес получит доступ к новому спектру частот к концу года, а обычные пользователи — в 2021-м.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Jochen Tack, /Malte Ossowski/SVEN SIMON, /Kent Porter, /Christopher Chung, /Pravda Komsomolskaya

Федеральная комиссия по связям (FCC) США одобрила выделение диапазона радиочастот 6 ГГц для нелицензируемого использования. Это позволит использовать их для передачи сигналов Wi-Fi, которые сейчас имеют только диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц.

Произошло самое крупное расширение доступного диапазона за последние 22 года. Строго говоря, именно в 1998 году современный Wi-Fi и появился. Обновление позволит обеспечить более стабильное и быстрое беспроводное соединение. Новый спектр в четыре раза превышает объем частот, доступный для существующих роутеров.

Предположительно, расширенный диапазон будет задействован уже в использующемся стандарте Wi-Fi 6E. Это позволит передавать данные на скорости до 2 Гбит/с при задержке в две миллисекунды. Открытие нового спектра частот для бизнеса ожидается к концу года. Широкомасштабное внедрение начнется в 2021-м.

Глава маркетинга Wi-Fi Alliance Кевин Робинсон заявил, что обновление Wi-Fi позволит реализовать множество инновационных сценариев использования интернета и создать новые приложения.

Как отмечает «Экономика сегодня», в России общедоступными точками Wi-Fi пользуются 74% владельцев гаджетов. Из них 49% подключаются к бесплатному интернету в кафе, 42% — в гостиницах, 35% — в торговых центрах, 34% — в аэропортах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минкомсвязи РФ уже работает над внедрением Wi-Fi 6. В настоящий момент россияне не могут использовать новый стандарт передачи данных из-за введенных вендорами ограничений.

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