Леван Кбилашвили сообщил, что артистам присуще влюбляться в творческую составляющую друг друга.

Молодой фаворит Успенской прокомментировал слухи о романе с певицей

Фото: Instagram @_levano_official_

Королева русского шансона Любовь Успенская недавно рассказала о своем новом увлечении. Ее впечатлил участник седьмого сезона шоу «Голос» 28-летний певец Леван Кбилашвили. Артистка так вдохновенно хвалила молодое дарование, что многие стали поговаривать, что у них роман, пишут Дни.ру». Сам певец в интервью признал — Любовь Залмановна для него очень важный человек.

«Артистам присуще влюбляться в творческую составляющую человека. А как именно в этом случае интерпретировать слово „роман“ — дело каждого», — загадочно заявил певец в комментарии StarHit.ru.

При этом он признает, что 66-летняя артистка для него притягательна и как женщина.

«Люба для меня — женщина с большой буквы, потрясающая, эффектная, с неиссякаемой энергией», — рассказал Кбилашвили.

Он также в курсе разгоревшегося конфликта между королевой шансона и ее дочерью Татьяной Плаксиной. Но комментировать личные дела из жизни своей покровительницы он благородно отказался.

Ранее 5-tv.ru писал, что племенник Любови Успенской Ролан пошел по стопам сестры и разоткровенничался о жизни звезды с посторонними.

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