Любовь Успенская распрощалась с предавшим ее племянником?
По словам инсайдеров, молодой человек пошел по стопам дочери певицы.
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Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official
Прошедшая ссора Любови Успенской с единственной дочерью сменилась новым скандалом, пишет портал Starhit.ru. Как оказалось, племенник певицы Ролан пошел по стопам сестры и разоткровенничался о жизни звезды с посторонними.
Инсайдеры уточняют, что мужчина «сливал» личную информацию об Успенской ее фан-клубу. Это известие «королева шансона» встретила с негодованием. Сегодня она предпочитает вести закрытый образ жизни и не стирать грязное белье на людях.
Во время самоизоляции артистка приютила племянника, выделила ему комнату, принадлежащие дочери Татьяне. А когда молодому человеку понадобилась стрижка, Успенская взяла на себя роль парикмахера, чтобы не нарушать режим.
Ответившего на гостеприимство предательством хозяйка дома попросила гостя на выход. Сообщается, что Ролан съехал из особняка и намерен улететь в Нью-Йорк. Однако в условиях пандемии коронавируса сделать это будет проблематично.
Ранее 5-tv.ru писал, что Любовь Успенская о взаимоотношениях с дочерью.
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