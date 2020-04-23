Любовь Успенская распрощалась с предавшим ее племянником?

По словам инсайдеров, молодой человек пошел по стопам дочери певицы.

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Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official

Прошедшая ссора Любови Успенской с единственной дочерью сменилась новым скандалом, пишет портал Starhit.ru. Как оказалось, племенник певицы Ролан пошел по стопам сестры и разоткровенничался о жизни звезды с посторонними.

Инсайдеры уточняют, что мужчина «сливал» личную информацию об Успенской ее фан-клубу. Это известие «королева шансона» встретила с негодованием. Сегодня она предпочитает вести закрытый образ жизни и не стирать грязное белье на людях.

Во время самоизоляции артистка приютила племянника, выделила ему комнату, принадлежащие дочери Татьяне. А когда молодому человеку понадобилась стрижка, Успенская взяла на себя роль парикмахера, чтобы не нарушать режим.

Instagram @uspenskayalubov_official

Ответившего на гостеприимство предательством хозяйка дома попросила гостя на выход. Сообщается, что Ролан съехал из особняка и намерен улететь в Нью-Йорк. Однако в условиях пандемии коронавируса сделать это будет проблематично.

Ранее 5-tv.ru писал, что Любовь Успенская о взаимоотношениях с дочерью.

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