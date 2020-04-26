В Москве умер еще 31 пациент с диагнозом коронавирус
Число жертв COVID-19 в столице достигло 435 человек.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
В Москве за сутки скончался еще 31 пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
«В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении штаба.
Таким образом, число жертв коронавируса в столице достигло 435 человек. Наряду с этим сообщалось, что еще 128 пациентов, зараженные COVID-19, выздоровели в Москве. Всего на 26 апреля в Белокаменной заражено 42480 человек, излечились 3175 пациентов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что за сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 6361 человек.
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