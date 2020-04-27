Астраханские рыбаки бьют тревогу: из-за резкого подъема Волги может исчезнуть один из главных символов города — вобла.

На Волжской ГЭС увеличили сброс воды, и она не успевает прогреться — для нереста слишком холодно.

В Росводоресурсах, где устанавливают нормы сброса, лишь разводят руками — по-другому невозможно, иначе прилегающие регионы останутся без урожая.

Можно ли все-таки спасти рыбу, разбирался Алексей Полторанин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что посетители кафе в Астрахани провалились в подвал из-за обрушения пола.