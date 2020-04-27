В Гидрометцентре заявили, что 2020 год станет рекордно жарким
По словам Романа Вильфанда, с 99% вероятностью этот год войдет в пятерку самых жарких за всю историю России.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Viktor Chernov; ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин, Михаил Терещенко
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 2020 год может войти в список самых жарких в истории России. Синоптик не берется утверждать, что будут побиты все температурные рекорды, однако на 99% уверен в том, что текущий год войдет в пятерку самых теплых. Ранее с аналогичным предположением выступили специалисты американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы (NOAA).
«Может быть, год будет не рекордно теплым, но вторым в ранге температур или третьим… то, что будет высокая температура — это безусловно. С вероятностью 99% он войдет в пятерку самых жарких лет. В таком вероятностном смысле я это поддерживаю», — цитирует Вильфанда РИА Новости.
Метеоролог уточнил, что речь идет о температуре, измеряемой в приземном слое воздуха на расстоянии двух метров от поверхности земли.
По мнению эксперта, средняя температура каждое следующее пятилетие будет повышаться. Это связано с глобальным потеплением, которое предполагает устойчивое увеличение содержания парниковых газов в атмосфере.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Гидрометцентре пообещали россиянам теплый май.
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