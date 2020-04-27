Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 2020 год может войти в список самых жарких в истории России. Синоптик не берется утверждать, что будут побиты все температурные рекорды, однако на 99% уверен в том, что текущий год войдет в пятерку самых теплых. Ранее с аналогичным предположением выступили специалисты американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы (NOAA).

«Может быть, год будет не рекордно теплым, но вторым в ранге температур или третьим… то, что будет высокая температура — это безусловно. С вероятностью 99% он войдет в пятерку самых жарких лет. В таком вероятностном смысле я это поддерживаю», — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Метеоролог уточнил, что речь идет о температуре, измеряемой в приземном слое воздуха на расстоянии двух метров от поверхности земли.

По мнению эксперта, средняя температура каждое следующее пятилетие будет повышаться. Это связано с глобальным потеплением, которое предполагает устойчивое увеличение содержания парниковых газов в атмосфере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Гидрометцентре пообещали россиянам теплый май.