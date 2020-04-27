По словам Романа Вильфанда, с 99% вероятностью этот год войдет в пятерку самых жарких за всю историю России.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Viktor Chernov; ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин, Михаил Терещенко

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 2020 год может войти в список самых жарких в истории России. Синоптик не берется утверждать, что будут побиты все температурные рекорды, однако на 99% уверен в том, что текущий год войдет в пятерку самых теплых. Ранее с аналогичным предположением выступили специалисты американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы (NOAA).

«Может быть, год будет не рекордно теплым, но вторым в ранге температур или третьим… то, что будет высокая температура — это безусловно. С вероятностью 99% он войдет в пятерку самых жарких лет. В таком вероятностном смысле я это поддерживаю», — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Метеоролог уточнил, что речь идет о температуре, измеряемой в приземном слое воздуха на расстоянии двух метров от поверхности земли.

По мнению эксперта, средняя температура каждое следующее пятилетие будет повышаться. Это связано с глобальным потеплением, которое предполагает устойчивое увеличение содержания парниковых газов в атмосфере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Гидрометцентре пообещали россиянам теплый май.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.72
-0.41 80.25
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:14
«Король и королева»: Рудковская и Плющенко устроили романтичные танцы — видео
9:00
Эксперт ВШЭ предположила, что в Москве уже наступил пик заражения COVID-19
8:53
Восточную Африку атаковали полчища саранчи — жуткое видео
8:46
Нефть дешевеет на торгах на фоне опасений по поводу хранилищ
8:39
«Хочу от тебя львят»: победитель шоу «Маска» Анатолий Цой о признаниях фанаток
8:33
Пропускной режим из-за COVID-19 ужесточили в Рязанской, Томской и Нижегородской областях

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака
Анатолий Цой поделился эмоциями после победы над Долиной в шоу «Маска»
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок