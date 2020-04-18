В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый май
В центральной части России, Поволжье и Краснодарском крае температуры ожидаются чуть выше климатической нормы.
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Фото, видео: ТАСС / Grant Falvey, Rene Traut, Лысцева Марина, Zuma, Мальгавко Сергей
Май в 2020 году будет теплым почти на всей территории России. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гирометцентра РФ Людмила Паршина.
В центральной части России температуры в мае будут чуть выше нормы. Дневные установятся на отметке немногим выше плюс 20 градусов по Цельсию, ночные — плюс 10 градусов. Примерно такая же температура установится в Поволжье. На юге региона возможны и 24 градуса тепла.
На нижней Волге и нижнем Дону днем в мае, как и обычно, будет очень тепло — до плюс 25 градусов. На юге Краснодарского края и на побережье Черного моря воздух разогреется до плюс 26 градусов.
На западе России температура ожидается в пределах нормы. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях она установится в пределах 15-20 градусов днем и 6-11 ночью. Уточняется, что по ночам в этих регионах не исключены заморозки.
На юге Урала (Челябинская, Курганская и Свердловская области) по ночам будет от 0 до 5 градусов тепла. Днем воздух должен прогреваться до плюс 15-20 градусов. Также сохраняется вероятность ночных заморозков.
На юге Сибири ожидается плюс 5-10 градусов по ночам и 14-20 днем. В центральных районах Красноярского края и Иркутской области возможны ночные заморозки до минус 5 градусов.
На юге Дальнего Востока ожидается такая же погода, как и на юге Сибири. На севере Якутии зима не отступает даже в мае — минус 2-7 ночью. Правда днем воздух может прогреваться до плюс 10 градусов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что синоптики призывали не ждать потепления до середины апреля.
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