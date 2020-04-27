Нефть дешевеет на торгах на фоне опасений по поводу хранилищ

Цены на нефть снижаются на фоне опасений инвесторов по поводу того, что сохраняющийся избыток предложения приведет к исчерпанию мощностей для хранения сырья и, как следствие, к новому стремительному уменьшению стоимости на фьючерсы. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что согласно последним данным, цена нефти североморской марки Brent с поставкой в июне в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась до 21,10 долларов за баррель, то есть на 1,6% относительно закрытия торгов.

В то же время июньский фьючерс нефти WTI на торгах Нью-Йоркской биржи (NYMEX) установился на уровне 15,57 долларов за баррель, то есть подешевел на 8%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам министра энергетики Александра Новака, мир находится в самой активной стадии снижения спроса на нефть.