По данным торгов, цены на нефть североморского сорта Brent упали до 21,10 долларов за баррель.

Нефть дешевеет на торгах на фоне опасений по поводу хранилищ

Фото: Известия / Сергей Коньков

Цены на нефть снижаются на фоне опасений инвесторов по поводу того, что сохраняющийся избыток предложения приведет к исчерпанию мощностей для хранения сырья и, как следствие, к новому стремительному уменьшению стоимости на фьючерсы. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что согласно последним данным, цена нефти североморской марки Brent с поставкой в июне в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась до 21,10 долларов за баррель, то есть на 1,6% относительно закрытия торгов.

В то же время июньский фьючерс нефти WTI на торгах Нью-Йоркской биржи (NYMEX) установился на уровне 15,57 долларов за баррель, то есть подешевел на 8%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам министра энергетики Александра Новака, мир находится в самой активной стадии снижения спроса на нефть.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.72
-0.41 80.25
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:14
«Король и королева»: Рудковская и Плющенко устроили романтичные танцы — видео
9:00
Эксперт ВШЭ предположила, что в Москве уже наступил пик заражения COVID-19
8:53
Восточную Африку атаковали полчища саранчи — жуткое видео
8:46
Нефть дешевеет на торгах на фоне опасений по поводу хранилищ
8:39
«Хочу от тебя львят»: победитель шоу «Маска» Анатолий Цой о признаниях фанаток
8:33
Пропускной режим из-за COVID-19 ужесточили в Рязанской, Томской и Нижегородской областях

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака
Анатолий Цой поделился эмоциями после победы над Долиной в шоу «Маска»
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок