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«Ты лев?» — Никита Пресняков рассказал, как отец его перепутал с Анатолием Цоем на шоу «Маска»

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Карина Бернтгольц
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По словам музыканта, многие поклонники до последнего были убеждены, что он принял участие в популярном телевизионном проекте.

«Ты лев?» — Никита Пресняков рассказал, как отец его перепутал с Анатолием Цоем на шоу «Маска»

Фото: Instagram @npresnyakov, @anatoliytsoy_official

Внук Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Никита Пресняков рассказал, как большинство поклонников перепутали его с певцом Анатолием Цоем, который выступал в костюме льва на телевизионном проекте НТВ «Маска». По словам солиста группы Multiverse, за время шоу у него увеличилось число подписчиков в соцсетях, многие из которых пытались получить от него ответ на вопрос: «Ты лев?»

Instagram @anatoliytsoy_official

Однако самым забавным для Преснякова был момент, когда допрашивать на эту тему его начал отец. Звездный родитель был убежден, что сын прячется под маской льва, отмечает Teleprogramma.pro.

«Я не поклонник такого хайпа, но в какой-то момент стал замечать, что у меня добавилось в соцсетях подписчиков. Сначала думал, что это из-за моих песен. В комментариях увидел, что все стали писать: «Он — Лев. Он — Лев». Подумал про себя: «Что за фигня?» Посмотрел шоу. Самый ржачный момент, когда батя позвонил. Говорит мне: «Давай, колись — ты Лев?» — вспомнил Пресняков в программе на одном из федеральных каналов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие звезды скрывались за образами Льва, Попугая, Оленя и Волка в шоу «Маска».

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