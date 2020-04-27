«Непохожая на сына радость и надежда»: Юлия Меньшова рассказала о дочери

Актриса и телеведущая поздравила девочку с семейным праздником.

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Фото, видео: Instagram @juliavmenshova

Юлия Меньшова в честь Дня дочери опубликовала в Instagram фото с наследницей — 13-летней Таисией. Актриса отметила, что в потоке дней совсем забыла о семейном празднике.

«Вчера был день дочери. Оказывается. Я сильно опаздываю за новостями в последнее время. Рутина увлекла меня по полной программе. То полы мою, то готовлю, то в магазин уже пора, то раковина недостаточно блестит… Короче, что я хочу сказать: дочки — это прекрасно», — написала Меньшова.

Актриса и телеведущая поздравила всех дочерей с праздником и добавила, что они являются надеждой и опорой, а также источником тепла и заботы.

«Как сказала однажды мне в интервью мудрая женщина: „если вы заболеете, то сын принесет вам в больницу апельсины, а дочь будет держать за руку и слушать ваше дыхание“. Это не про то, что женщины лучше, а мужчины — хуже. Это про то, что мы — разные», — объяснила актриса.

Instagram @juliavmenshova

Юлия высказала свое мнение: для каждой матери иметь дочь — большое счастье. Подписчики согласились с размышлениями Меньшовой и поделились мнением, на кого из родителей похожа наследница знаменитости.

«Дочка очень похожа на папу, это прекрасно, моя бабушка говорила — будет счастливой»;

«Да, Юлия, я считаю, что дочь ближе к маме»;

«Да, это большое счастье — иметь дочь. Но и большая постоянная тревога за нее, начиная с детства», — высказали свое мнение пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Меньшова вспомнила о свадебном путешествии.

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