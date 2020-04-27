В Кремле анонсировали совещание Путина с губернаторами по ситуации с COVID-19
Главы регионов предоставят отчет о проделанной работе 28 апреля в ходе видеоконференции.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал дату онлайн-совещания Владимира Путина с губернаторами по вопросам борьбы с коронавирусом. По словам представителя Кремля, в формате видеоконференции с главами регионов российский лидер обсудит текущую эпидемиологическую ситуацию 28 апреля.
Чиновники должны будут представить отчет о проделанной работе в рамках борьбы с распространением COVID-19.
«Координационная комиссия, то есть штаб правительственный, естественно, осуществляет контроль выполнения всех необходимых параметров», — цитируют Пескова «Известия».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков анонсировал обращение Путина к россиянам по ситуации с коронавирусом.
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