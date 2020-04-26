«Он скоро станет вирусологом» — Песков анонсировал выступление Путина по COVID-19
Пресс-секретарь президента предположил, что в скором времени страну ждет новое обращение главы государства по поводу дальнейших мер борьбы с коронавирусом.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Alexei Druzhinin/Kremlin Pool, /Komsomolskaya Pravda, /Kremlin Pool
Поэтапный выход из общероссийской самоизоляции анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В интервью в эфире одного из федеральных телеканалов он сообщил, что в скором времени глава государства может вновь выступить с заявлением по поводу ситуации с коронавирусом.
По его словам, президент за последнее время так сильно погрузился в тему борьбы с пандемией, что может уже считаться вирусологом.
«Когда он плотно погружается в какую-то тему, собирает экспертную информацию и сам становится экспертом. На одном из совещаний он шутил, что вся страна превратилась в вирусологов. У меня нет сомнений, что он сам становится вирусологом», — сказал Песков.
Обращения Путина к гражданам в последнее время проходили в новом формате: российский лидер проводил онлайн-совещания по вопросам борьбы с коронавирусом, параллельно делая заявления по поводу мер поддержки и вынужденных ограничений на период пандемии. Однако, по словам Пескова, этот режим не нов, Путин часто использует все доступные средства, чтобы ускорить реагирование на проблемы.
«Это никакая не новация, это обычная практика президента. Потому что встречи проходят не для красного словца. Губернаторы ставят конкретные вопросы, и президент на них реагирует моментально. И поэтому президент очень активно пользуется всеми средствами связи, которые есть у него в наличии», — заметил Песков, отвечая на вопрос о звонках министрам во время телеконференций.
По мнению пресс-секретаря президента, министры отвечают оперативно, даже если в эфире и есть какие-то проволочки.
«Это главный телефон. Бывают моменты, когда чиновник может быть где-то в соседнем кабинете, на совещании. Я понимаю, что журналистам хочется считать количество секунд, за которые поднимается трубка, но это абсолютно рабочая ситуация. Конечно, здесь никто не медлит с ответом», — подчеркнул Песков.
В период пандемии, когда вся страна вынуждена сидеть в самоизоляции, многих интересует вопрос, не пора ли государству «откупорить кубышку» с деньгами для поддержания уровня жизни населения. Песков отметил, что этот процесс нуждается в крайне осторожном подходе, и поэтому нельзя впадать в крайность и раздавать средства направо и налево.
«Есть хороший задел прочности — наша так называемая подушка безопасности, но надо быть чрезвычайно рачительными в использовании резервов. Нельзя поддаваться каким-то популистским настроениям, типа, давайте все раздадим всем, зальем деньгами экономику и так далее», — подытожил пресс-секретарь президента.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Песков анонсировал заявление Путина по ситуации с COVID-19 в России.
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