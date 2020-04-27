В Кремле прокомментировали возможное продление режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции в России. По словам представителя Кремля, решение на этот счет будет принято с учетом текущей ситуации с заболевшими COVID-19 в РФ и краткосрочных прогнозах.

«Очевидно, что предстоит принять решение основываясь на текущей динамике и краткосрочных прогнозах. Сейчас называть какие-то сроки, наверное, было бы так: пальцем в небо», — подчеркнул Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента Владимира Путина заявил о выходе России на плато коронавирусной инфекции в середине мая. По словам Дмитрия Пескова, уже в июне «будет легче».

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