В Кремле прокомментировали возможное продление режима самоизоляции
Дмитрий Песков заявил, что решение о продлении ограничительных мер будет принято исходя из текущей ситуации с заболевшими коронавирусом.
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Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции в России. По словам представителя Кремля, решение на этот счет будет принято с учетом текущей ситуации с заболевшими COVID-19 в РФ и краткосрочных прогнозах.
«Очевидно, что предстоит принять решение основываясь на текущей динамике и краткосрочных прогнозах. Сейчас называть какие-то сроки, наверное, было бы так: пальцем в небо», — подчеркнул Песков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента Владимира Путина заявил о выходе России на плато коронавирусной инфекции в середине мая. По словам Дмитрия Пескова, уже в июне «будет легче».
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