ВОЗ констатировала снижение темпов заболеваемости COVID-19 в Москве и Петербурге

В других субъектах РФ эта картина менее оптимистична.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Kahnert, MOD Russia; Известия / Дмитрий Коротаев

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Эпидемия коронавируса

В Москве, а также Подмосковье и Петербурге наблюдается снижение темпов прироста числа зараженных коронавирусом. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович 27 апреля.

«В Москве и Московской области, Санкт-Петербурге мы наблюдаем выраженное снижение темпов прироста заболеваемости, в то время как в других регионах эта картина менее оптимистична», — приводит ее слова ФАН.

По словам чновника международной организации, Россия «безусловно, раньше или позже» выйдет на плато и заражаемость начнет снижаться. Главной задачей Вуйнович видит поддержку системы здравоохранения.

Об «осторожно оптимистичной ситуации» с коронавирусом в российской столице Вуйнович заявила 22 апреля, подчеркнув, что о прохождении пика заражаемости по всей стране можно будет только, если снижение прироста новых пациентов будет наблюдаться долгое время.

Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в эксклюзивном интервью МИЦ «Известия» похвалила усилия российских властей за меры по борьбе с COVID-19.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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